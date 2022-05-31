屏大援助烏國學生2人申請審件中 最快9月來台求學

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）俄烏戰爭持續，烏克蘭學生無法安心求學，國立屏東大學首波開放資訊科技與應用及STEM教育國際碩士學位學程，提供烏國學生申請就讀，已有2人完成線上申請，最快9月來台。

近日歐洲國際局勢變化，俄羅斯在2022年初全面侵入烏克蘭，包含首都在內，烏國全境遭逢軍事封鎖，大量難民逃離家園，社會經濟運作困難，台灣政府及民間集資，援助烏國醫療用品及各項生活物資，支持烏國人民度過戰爭困境。

國立屏東大學今天發布新聞稿表示，本於「Taiwan can help, Taiwan is helping」國際互助精神，透過Science for Ukraine平台，開放資訊科技與應用及STEM教育等2個國際碩士學位學程，提供烏國學生申請來校就讀，目前已有2名烏國學生完成線上申請審件中，將優先考慮提供等同學雜費獎學金，並提供免費住宿，另成立屏大烏克蘭學生助學金專案，目標是援助10名以上烏國學生。

屏東大學資訊學院副院長歐家和與校內、國際處研議後，決定響應Science for Ukraine平台號召，協助烏國受戰爭影響學生重啟學習。

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屏東大學表示，校內設有4個採全英語授課國際學程，供通曉英語外國學生無縫接軌，首波開放資訊科技與應用及STEM教育等2個國際碩士學位學程，提供烏國學生申請，迄今已有3、4名烏國學生詢問，其中2名學生已完成線上申請。

屏東大學國際事務長曾耀霆指出，針對外國籍學生已設有獎學金制度，對烏國學生將優先考慮提供等同學雜費的獎學金，並提供免費住宿，2名烏國學生申請案在審核通過後，最快在今年9月來台就讀。（編輯：郭諭儒）1110531