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鋒面接近及熱對流影響 大台北、東北部午後防豪雨

2022/5/31 10:52
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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，鋒面接近及熱對流影響，午後在北部山區、東北部山區、大台北地區可能出現局部豪雨，或是瞬間短延時強降雨，預估晚間降雨漸緩；6月6日可能再有下一波鋒面接近。

中央氣象局預報員伍婉華今天在氣象預報記者會中表示，鋒面接近影響，今天是這一週天氣最不穩定的一天；清晨桃園以北、基隆北海岸有下一點雨，目前雨勢暫歇，在中南部、花東可以看到陽光。

但是，伍婉華指出，今天午後各地會因鋒面更接近，加上熱對流影響而有明顯降雨，各地山區、大台北、宜蘭可能有大雨，其中在北部山區、東北部山區、大台北部分地區可能出現局部豪雨，或是瞬間短延時強降雨；預計今晚降雨就會逐漸緩和。

伍婉華說，明天鋒面北移離開，天氣轉變，西南風持續影響端午連假；明天至6月3日水氣較少，清晨、上午中南部有局部零星短暫陣雨，其他各地白天可以看到陽光，午後大台北、東北部、東部及各地山區會有午後雷陣雨、甚至局部大雨發生。

伍婉華提到，預估本週末水氣較多，西南部整天都有短暫雨，北部、東半部易有午後陣雨，澎湖、金門、馬祖也會有零星短暫降雨；6月6、7日可能還有另一道鋒面接近，天氣又再不穩定，氣象局會持續觀察。

溫度方面，伍婉華表示，今天中南部高溫約攝氏34、35度，北部、東北部約30、31度；未來一週不下雨時感受悶熱，有降雨時會稍轉涼。（編輯：陳仁華）1110531

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