惡性間皮細胞瘤潛伏期逾40年 粉塵下工作注意防護

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（中央社記者李先鳳花蓮31日電）經營玉石工藝坊的蔡姓師傅，長期從事原礦切割、研磨等工作，因身體不適就醫，被診斷罹「惡性間皮細胞瘤」，醫師提醒，此肺部惡性腫瘤主要是石綿等粉塵微粒造成，應做好防護。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，花蓮70歲的蔡姓師傅經營玉石工藝坊近50年，去年底被診斷罹患「惡性間皮細胞瘤」。過去50年工作中，主要從事貓眼石、豐田玉、台灣玉及花東玉石原礦切割、研磨、鑽孔及拋光等工作。

蔡姓師傅工作中僅佩戴棉質口罩防護，期間接觸大量含石綿與二氧化矽（SiO2）的粉塵微粒，在無適當防護下，經年累月造成不可逆的危害。石綿的粉塵微粒是國際癌症研究機構（IARC）認定的1級致癌物，而二氧化矽為2A級致癌物。

花蓮慈濟醫院職業醫學科暨東區職業傷病防治中心主任劉鴻文指出，惡性間皮細胞瘤主要是石綿暴露所造成的肺部惡性腫瘤，潛伏期可高達40年以上。長時間從事石綿及二氧化矽等粉塵作業的勞工朋友，工作必須佩戴正確防護具。

若出現呼吸急促、容易喘、持續性咳嗽等身體不適症狀應盡早就醫，接受相關檢查，以便盡早發現、盡快治療。

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劉鴻文提到，為擴大職災納保範圍、提升整體保障、分擔雇主責任及整合預防重建等目的，2021年立法通過的「勞工職業災害保險及保護法」，於今年5月1日施行。

此法規定於加保期間從事具「致癌性」或「致病潛伏期長」之特別危害作業，雖於退保後，仍可由職業醫學科專科醫師診斷確認罹患職業病者，可申請醫療補助、失能津貼、死亡津貼、器具補助及照顧補助。（編輯：郭諭儒）1110531