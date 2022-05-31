台東增1兒少機構群聚感染 兒童疫苗預約延長

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今天新增1處兒少機構群聚感染，目前已有2間兒少機構、5人確診，輝瑞兒童疫苗預約延長至今晚9時。

台東縣衛生局長黃明恩下午召開台東疫情線上記者會。

他表示，台東縣今天新增866名確診者，724名民眾戶籍或居住地分在台東、142名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案1萬3770人、居隔者1990人。確診者分流收治情況，截至30日下午4時為止，住院收治人數為96人、加強版集中檢疫所為57人、居家照護現管人數有4520人。

黃明恩表示，台東目前有6間養護（1機構經7天隔離無新增個案，今天結案）、2間身障、5間監所、2間醫院、2間兒少（今天新增1間兒少）機構發生群聚事件。

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兒少機構部分，今天新增3名個案，其中新增的兒少安置機構群聚案，為機構內2名不同行政單位員工各自確診，目前相關接觸者採檢皆為陰性，並已開始居家上班、暫停進入機構，將持續監測機構工作人員7天。

為減輕家長負擔，台東縣政府專為民國104年9月2日至106年5月31日出生並就讀台東幼兒園所的幼生，於6月1日、6月2日晚間6時至9時在寶桑國中活動中心，開設疫苗快打站，線上登記延長至今天晚間9時（預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app），額滿為止。 （編輯：張雅淨）1110531