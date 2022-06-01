5成弱勢家裡沒書桌 家扶籲助兒少安心學習

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家扶基金會1日指出，根據家扶所做的弱勢兒少學習資源調查，有55.5%的學童在家中沒有個人書桌能用，呼籲大眾捐款幫助1500名「沒有書桌的孩子」，讓他們能夠擁有合適書桌椅，在良好環境中享受學習樂趣。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年6月1日

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）就讀國二的阿豪一家居住山區鐵皮屋，要讀書寫字只能在屋外茶几或床上，根據統計，有5成弱勢兒少像阿豪一樣家裡沒有書桌，家扶籲大眾能幫助1500名貧童有書桌、安心學習。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，根據家扶所做的弱勢兒少學習資源調查發現，有55.5%的學童在家中沒有個人書桌可以使用，也有近8成家庭無法提供可以安靜讀書的空間、逾3成孩子缺少家長陪伴寫作業。

家扶表示，在沒有多餘的錢可以買書桌的情況下，孩童只能坐在床上蜷著身子讀書寫字，或隨手拿張凳子就當成是桌子，或使用低矮的桌子，彎腰駝背趴著念書做功課，但長時間姿勢不良不只影響學習專注力，也造成近視、骨骼發育等問題。

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就讀國二的阿豪，因為父親身體不佳無法工作，由母親做飲料外送撫養他們三姊弟，一家五口居住在山區的鐵皮屋，打開家門就是睡覺空間，因此阿豪從小到大不是在屋外茶几讀書寫字，就是在床上溫習課業，但夏天多雨還有小黑蚊，冬天冷又天黑得早，念書總得看老天爺的心情。

家扶基金會表示，貧窮線下的生活，當連水電費都繳不出來時，首當其衝就是犧牲兒少學習資源，為讓弱勢孩童的課業學習不因家庭資源匱乏而中斷，家扶基金會展開「好好讀書計畫」，籲社會大眾捐款幫助1500名「沒有書桌的孩子」，讓他們能夠擁有合適的書桌椅，在良好的讀書環境中重拾自信、享受學習樂趣。（編輯：陳政偉）1110601