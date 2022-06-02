更多編輯台推薦新聞：
澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

天天2杯半糖手搖飲解渴 男子健檢發現糖尿病前期

2022/6/2 14:30（6/2 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞洲大學附屬醫院營養師劉彥均（右）建議，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖。（亞大附醫提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月2日
亞洲大學附屬醫院營養師劉彥均（右）建議，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖。（亞大附醫提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市李姓男子多年來每天習慣喝2杯半糖紅茶解渴，他日前健康檢查發現罹患糖尿病前期，決定要戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望與糖尿病和平共存。

亞洲大學附屬醫院今天透過新聞稿指出，45歲李姓男子因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上2杯半糖紅茶，再加上本身不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，接受健康檢查才發現罹患糖尿病前期，

亞大附醫營養科營養師劉彥均表示，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當（約710大卡），含糖量相當於13顆方糖（約66公克），都超出成人每天所需的攝取量，如果有人一天2杯以上，「那幾乎是爆量了」。

劉彥均說明，根據世界衛生組織（WHO）建議，每天糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每天飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，1公克糖熱量4大卡計算，即為每天糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

劉彥均指出，攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉彥均進一步表示，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應該注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量。

她提醒，「糖」產生的危害不容小覷，切忌過量食用過量含糖飲料及甜食，除了市售手搖飲料需要注意含糖量的攝取外，挑選包裝飲料時，也要多加留意營養標示中的「糖」，控制每天攝取的總量，日常生活還是建議以飲用開水為主，人生才能甜蜜又健康。（編輯：謝雅竹）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族