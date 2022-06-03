邊境擬鬆綁 王國材：考慮讓親人接送

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（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部長王國材今天說，居家檢疫縮短天數目前有好幾個方案正在討論，會由疫情指揮中心考慮疫情發展後宣布，交通部就是做好準備，包含防疫計程車、開放親人接送的動線等。

從國外返台的居家檢疫天數可望在6月縮短，交通部長王國材今天視察國道路況時接受媒體聯訪表示，目前邊境鬆綁有好幾個方案正在討論，會由指揮中心考慮疫情發展狀況，但現在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還在高原期，若現在放鬆，擔心醫療量能不夠，就讓指揮中心確定後再宣布。

王國材說，交通部這邊就是做好準備，如果未來居家檢疫時間縮短，將會有更多外國人或國人從國外返台，配合人數增加，機場動線包含防疫計程車、未來開放親友接送的動線都要安排好。

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王國材指出，由於邊境會逐步鬆綁，因此就要有多元的接送方式，因此除了防疫計程車外，考慮開放由親友接送，交通部會把相關動線做好。

另外，針對國旅振興提前到7月15日實施，王國材說，提前是因為觀光業者的反應，目前初步預測7月15日後疫情將會得到控制，因此才提前到7月15日實施，且之後邊境開放後希望可以跟國際旅遊接軌，因此趁這段時間鼓勵民眾出遊，可以先行練兵，等開放邊境後就可以提供外國觀光客最好的旅遊品質。（編輯：陳政偉）1110603