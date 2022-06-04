若單日確診10萬人 陳時中：疫情差不多達高點

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）衛福部長陳時中今天指出，台灣疫情處在高點，不過在人民高度自制的情形下，人流只有去年3級管制的3/4，疫情不會太高，一天確診10萬人的話，他認為就達到疫情高點。

總統蔡英文上午在陳時中、彰化縣長王惠美等人陪同下訪視彰基醫院，了解中部地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳時中也接受媒體聯訪，針對疫情作說明。

有媒體詢問陳時中，是否有可能單日確診人數超過10萬人；陳時中指出，從目前的狀況看起來，台灣疫情處在高點，而每一個人都有推估的模型，有人高估單日有20萬人確診，也有人低估單日有10萬人，他根據國際模型推估可能是12、13萬，但現在如果單日確診10萬人的話，他認為就到達高點。

陳時中說，去年有3級管制，但今年沒有，不過在人流方面只有去年3級管制的3/4，在人民高度自制的情形下，讓疫情高點不會太高，但他認為，疫情還是有許多要努力的地方。（編輯：黃世雅）1110604