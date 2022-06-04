更多編輯台推薦新聞：
迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲
國際

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍入侵第100天 烏克蘭反攻奪回北頓內茨克2成領土
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展7/300

若單日確診10萬人 陳時中：疫情差不多達高點

2022/6/4 14:29（6/4 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部長陳時中4日指出，台灣民眾高度自制，疫情不會太高，一天若10萬例確診即達高點。圖為台北市信義區民眾戴口罩過馬路。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中4日指出，台灣民眾高度自制，疫情不會太高，一天若10萬例確診即達高點。圖為台北市信義區民眾戴口罩過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）衛福部長陳時中今天指出，台灣疫情處在高點，不過在人民高度自制的情形下，人流只有去年3級管制的3/4，疫情不會太高，一天確診10萬人的話，他認為就達到疫情高點。

總統蔡英文上午在陳時中、彰化縣長王惠美等人陪同下訪視彰基醫院，了解中部地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳時中也接受媒體聯訪，針對疫情作說明。

有媒體詢問陳時中，是否有可能單日確診人數超過10萬人；陳時中指出，從目前的狀況看起來，台灣疫情處在高點，而每一個人都有推估的模型，有人高估單日有20萬人確診，也有人低估單日有10萬人，他根據國際模型推估可能是12、13萬，但現在如果單日確診10萬人的話，他認為就到達高點。

陳時中說，去年有3級管制，但今年沒有，不過在人流方面只有去年3級管制的3/4，在人民高度自制的情形下，讓疫情高點不會太高，但他認為，疫情還是有許多要努力的地方。（編輯：黃世雅）1110604

衛福部長陳時中（左）4日接受媒體聯訪指出，現在如果單日確診10萬人的話，他認為就達到疫情高點。右為彰化縣長王惠美。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月4日
衛福部長陳時中（左）4日接受媒體聯訪指出，現在如果單日確診10萬人的話，他認為就達到疫情高點。右為彰化縣長王惠美。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月4日
延伸閱讀
6/4本土6萬8118例 增496例中重症、152人死亡莊人祥透露邊境鬆綁3方向 觀光旅遊暫不開放何時脫離高原期？李秉穎：染疫率20%機會較大獨自騎機車免戴口罩 陳時中：可考慮開放國旅振興7/15開跑 自由行住宿每晚最多補助1300元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀