6/4本土增6.8萬例、152死、496例中重症 兒童個案增1死2重症

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國內4日新增6萬8118例本土確診、中重症496例、152人死亡。圖為民眾在新北聯醫三重院區進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北4日電）COVID-19疫情延燒，指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增6萬8118例本土病例，中重症增496例、其中152例死亡，包括1例兒童肺炎死亡以及2例疑似腦炎的重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增6萬8118例本土病例，中重症個案增496例（中症341例、重症155例），其中152例死亡；另增33例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月3日，本土輕症、無症狀個案累計223萬9878例、占99.69%，中症累計4705例、占0.21%，重症累計2328例、占0.1%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，今天新增152例本土死亡個案，年齡介於1歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中144例有慢性病史、71例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有87人。

莊人祥指出，今天新增1例兒童死亡病例，個案為1歲男童，從未接種疫苗且有先天性心臟病史、長期使用呼吸器，5月28日出現呼吸困難低血氧，就醫檢查做X光發現右肺嚴重浸潤，PCR採檢陽性，診斷為呼吸窘迫和右側肺炎，轉負壓加護病房，正在使用瑞德西韋、抗生素、類固醇等藥物治療治療，5月31日因病況不佳病逝。

此外，今天也新增2例兒童重症病例，莊人祥說，2例重症分別為5歲及6歲男童，2人均無慢性病史，也沒有接種疫苗，染疫後均診斷為疑似腦炎。

莊人祥指出，5歲男童5月27日高燒、服藥後退燒，斷續發燒2天，後來到醫院急診，個案收治加護病房，目前正插管使用呼吸器，並以類固醇、瑞德西韋等藥物治療。

他表示，另一名6歲男童6月1日開始發燒，有出現短暫抽搐、輕微腹痛等症狀，後來開始出現意識改變、嗜睡，緊急送到急診高燒39.7度並採檢確診，經腦部電腦斷層發現有腦水腫，目前正住院使用降腦壓藥物。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計34例，17案例是腦炎、7名肺炎、2名敗血症、3例哮吼，1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有14人死亡，5名合併腦炎、3人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡。（編輯：屈享平）1110604

（指揮中心提供）

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