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北科大教授藍眼淚VR作品 獲美最佳虛擬實境獎

2022/6/6 15:09（6/6 15:31 更新）
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台北科技大學教授曹筱玥的VR作品「藍眼淚」，以馬祖的藍眼淚出發，結合古早的海上傳說，訴說動人的愛情故事，日前榮獲美國洛杉磯電影獎（LAFA 2022）最佳虛擬實境獎（Best Virtual Reality）肯定。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月6日
台北科技大學教授曹筱玥的VR作品「藍眼淚」，以馬祖的藍眼淚出發，結合古早的海上傳說，訴說動人的愛情故事，日前榮獲美國洛杉磯電影獎（LAFA 2022）最佳虛擬實境獎（Best Virtual Reality）肯定。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月6日
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（中央社記者許秩維台北6日電）台北科技大學教授曹筱玥的VR（虛擬實境）作品「藍眼淚」，以馬祖的藍眼淚融合歷史、生態與愛情，日前榮獲美國洛杉磯電影獎最佳虛擬實境獎肯定，讓世界看見台灣。

北科大今天發布新聞稿指出，曾被美國CNN選為世界15大奇景之一的藍眼淚，是植物性浮游生物快速成長所誘發的現象，每年4月到6月才有機會在馬祖欣賞到，需南風、水溫、海流、潮汐等條件共同配合下才會出現。

北科大互動設計系教授曹筱玥表示，她的作品以「藍眼淚」出發，結合古早的海上傳說，訴說動人的愛情故事；為實踐讓女主角過上好日子的諾言，天真純良的男主角變得貪婪，為財富犧牲性命，喪身船難，藍眼淚的出現則是以地球變異的物種，預示地球暖化的哀愁。

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隨著VR劇情的推進，觀眾可透過VR互動手把觸動海面上的藍眼淚，見證這段奇幻淒美的經歷，與男女主角一同編織出深具互動體感的VR劇作。融合歷史、生態與愛情的作品，榮獲美國洛杉磯電影獎（LAFA 2022）最佳虛擬實境獎（Best Virtual Reality）肯定。

曹筱玥提到，VR作品「藍眼淚」結合工業技術研究院和文化內容策進院的4Dviews（動態立體虛擬攝影）技術，加上高感光度的全彩感測器組成數位拍攝系統，無死角拍攝動態畫面，以最新的體感科技呈現台灣的環境生態與文化元素，創造出深刻的沉浸體驗。（編輯：管中維）1110606

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