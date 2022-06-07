台東增859例本土確診 蘭嶼染疫累計比例全縣最高

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣今天新增859例本土確診病例，6例確診死亡個案。蘭嶼鄉在這波疫情累計543例確診，比例全台東縣最高。蘭嶼鄉公所研判，鄉民住宅比較窄小，1人感染容易造成全家感染。

台東縣衛生局指出，縣內今天新增859例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，目前台東縣累計確診個案1萬8973名、居隔者1979人。截至昨日傍晚為止，縣內住院收治人數為74名、加強版集中檢疫所為47名、居家照護現管人數有3572名。

根據台東縣衛生局公布資料，蘭嶼今天新增10例確診，這波疫情爆發至今，蘭嶼累計已有543名確診，蘭嶼鄉5月底的人口統計是5247人，以數據估算約平均10人就有1名居民確診，確診比例全台東縣最高。

蘭嶼鄉公所秘書陳建逢接受中央社記者電話訪問表示，蘭嶼島因住宅比較窄小，通常是一家人共用衛浴、一起用餐，因此1人感染就很容易造成全家感染。

另外，台東縣衛生局長黃明恩下午召開台東縣疫情線上記者會，他表示，中央今日公布台東縣有6例本土病例確診死亡個案。

其中，第1案為86歲女性，無接種COVID-19疫苗紀錄，有高血壓病史；第2案為75歲男性，已接種3劑疫苗，有糖尿病、心血管及肝臟疾病；第3案為87歲男性，已接種3劑疫苗，有中風及慢性病史；第4案為83歲女性，已接種2劑疫苗，有中風及慢性病史。

第5案為91歲女性，已接種1劑疫苗，有腦水腫及慢性病史；第6案為70歲女性，無接種疫苗，有心血管疾病及慢性病史。

台東縣衛生局表示，縣內5歲以下共有1214例確診，累計1例死亡；在校園疫情部分，縣內今日新增150名學生、22名老師確診，累計3203名學生、424名老師確診。（編輯：戴光育）1110607