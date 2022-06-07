台北港填海造陸 打造智慧車輛、離岸風電基地

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台北港是台灣北部重要運輸門戶，目前仍持續填海造陸，打造成智慧車輛產業物流及離岸風電的基地，交通部長王國材今天指示加速發展成為智慧物流及綠能科技港。

交通部發布新聞稿，交通部長王國材今天上午視察台北港，肯定台北港未來的發展規畫，指示台灣港務公司掌握國際海運市場脈動及港口智慧化發展趨勢，加速發展成為智慧物流及綠能科技港，提升港埠營運效率及國際競爭力。

交通部航政司副司長韓振華下午在交通部例行記者會說，台北港近年持續填海造陸，建設南碼頭區離岸風電及智慧車輛產業物流園區，並推動物流倉儲區產業發展。

台北港營運處資深處長魏福添說，台北港以北部貨物進出港、綠能產業港及產業物流港為發展定位，規劃陸域面積為1038公頃，目前已填築完成471公頃土地，未來將陸續擴充物流倉儲區及南碼頭區二期約567公頃土地，提供產業充足發展腹地。

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魏福添說，146公頃的南碼頭區第1期，已填完125公頃，預計115年全部完成，東立物流將取得60公頃土地，引進5GAIoT、車聯網等技術，打造智慧車輛產業物流園區，預計115年底營運，並以年進出口50萬輛汽車為目標，將發展成為100%碳中和永續園區，引進太陽能光電場域、智慧車接駁、電動車充電及水循環利用等新科技，屆時約可減少超過8000噸排碳量，相當20座大安森林公園碳吸收量。

魏福添說，南碼頭第1期其他土地及預計116年開始填海造陸的第2期，會有不少風電產業進駐；另台北港較靠近市區的東碼頭油品中心，預計於116年起遷移至離岸較遠的第4期的物流倉儲區，東碼頭區將朝休閒產業重新規劃，打造台北港區發展新門戶。（編輯：陳政偉）1110607