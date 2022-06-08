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降雨挹注近滿庫 南化水庫調節性放水

2022/6/8 11:56（6/8 12:25 更新）
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南化水庫7日已接近滿水位，8日展開調節性放水作業，上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
南化水庫7日已接近滿水位，8日展開調節性放水作業，上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）梅雨鋒面為台南各主要水庫集水區帶來降雨，南化水庫昨天已接近滿水位，今天展開調節性放水作業，上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水，接著再開啟防淤隧道，防洪兼排砂。

台灣自來水公司南化暨鏡面水庫管理所主任王超儀上午接受媒體聯訪表示，因為昨天白天南化水庫集水區降雨量不少，原本預估昨晚至今天凌晨間會達到滿水位，由溢洪道自然溢流，但昨天晚間雨勢趨緩，沒有達到滿水位，差了約20公分。

王超儀表示，由於氣象預報可能接下來還有雨勢，決定今天開啟防淤隧道進行調節性放水，除調節蓄水，也趁機以水力排砂方式將一些淤砂排掉，有助增加水庫容量。

他說，上午9時先由緊急放水口進行流量約每秒30立方公尺的警戒性放水，提醒民眾水庫即將放水，遠離河床以策安全，11時左右正式開啟防淤隧道，預計放水流量約每秒100立方公尺，後續再視水庫進水狀況進行調整。

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警戒性放水流量雖然不大，但放水時仍激起河床上的淤泥，伴隨水花及水流沖刷的聲響，仍然相當壯觀，聞訊前往觀看的民眾說，南化水庫並不常由緊急放水口放水，景象難得，現場觀看也感到相當療癒。

除了南化水庫接近滿庫進行調節性放水，台南另外2座主要水庫曾文、烏山頭蓄水量也在增加中，據經濟部水利署南區水資源局觀測資料，至上午11時為止，曾文水庫蓄水量2億3916萬立方公尺，蓄水率46.93%，烏山頭水庫蓄水量4991萬立方公尺，蓄水率63.09%。（編輯：李錫璋）1110608

南化水庫8日展開調節性放水作業，上午9時由緊急放水口進行警戒性放水，流量雖然不大，但放水時仍激起河床上的淤泥，伴隨水花及水流沖刷的聲響。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
南化水庫8日展開調節性放水作業，上午9時由緊急放水口進行警戒性放水，流量雖然不大，但放水時仍激起河床上的淤泥，伴隨水花及水流沖刷的聲響。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
南化水庫8日展開調節性放水作業，上午11時左右開啟防淤隧道放水兼排砂。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
南化水庫8日展開調節性放水作業，上午11時左右開啟防淤隧道放水兼排砂。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日
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