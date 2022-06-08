2歲童擬混齡3至4歲班 民團憂恐讓專班政策泡沫化

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）教育部計畫開放讓生理滿3歲幼兒進入小班就讀，兒少團體靖娟基金會今天發布聲明，批評不同的師生比規定，恐讓業者有成本考量、不願設立2歲專班，呼籲教育部懸崖勒馬。

教育部在端午連假前預告修正「幼兒教育及照顧法施行細則」，計畫讓教保服務機構未設置2歲至未滿3歲幼兒的班級（2歲專班），或所設2歲專班已無招生餘額，若招收3歲以上至未滿4歲幼兒的班級仍有餘額者，可招收未滿3歲、而於當學年度當月滿3歲的幼兒。

不過，此舉引發民團不滿，靖娟兒童安全文教基金會今天發布聲明，批評教育部這種作法只看收托率而完全未顧及幼兒照顧品質與教師工作權益，呼籲應懸崖勒馬，儘速回歸原先的政策承諾。

靖娟基金會表示，教育部在民國108年曾配合行政院少子女化政策，宣布將擴大公共化教保服務，增加幼兒園班級數，其中家長很有需求的2歲專班，計劃在113年，全台幼兒園將增加800個2歲班，增加1.2萬個招生名額，2歲入園率將可達到OECD國家平均的33%水準。

但截至目前為止，國內2歲專班達成率僅63%，且有嚴重分布不均問題，讓家長看得到、吃不到。

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靖娟基金會說，幼幼班因幼兒具較高生理、心理照顧需求，師生比為1比8，而小班以上師生比為1比15，若此政策開放，幼教業者基於成本考量就不會有設立2歲專班的意願，等於宣告「2歲專班泡沫化」。

靖娟基金會執行長林月琴指出，教育部不合乎情理的修法方向，表面上好像能快速滿足家長找不到2歲專班的托育需求，但實際上恐是為了抵擋2歲專班設立的壓力，在缺乏對業者實際的監管機制，而且變相提高師生比的情況下，只會更增加老師的負擔，更可能造成幼兒的潛在安全風險，呼籲教育部不要用修法打假球，並正視幼兒的權益。（編輯：張芷瑄）1110608