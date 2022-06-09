金聲獎校園廣播競賽 世新大學入圍8件居冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北9日電）教育廣播電台主辦「金聲獎」校園廣播競賽，世新大學學生一共入圍8件作品，居所有學校之冠。校方表示，過去18年來，世新大學都是入圍的大贏家。

根據主辦單位教育電台網站公告，金聲獎今年共有29所大專、35所高中職學生參與，總共294件作品參賽。世新大學入圍8件居冠（4件廣播節目獎及4件廣播廣告獎），其次是台灣藝術大學的7件。評審肯定入圍作品有很高的創意，涉及的題材包括長照、運動員心理健康、海洋保護等，也有具備專業水平的電子音樂創作。

世新大學今天發出新聞稿，副校長陳清河表示，世新已連續18年蟬聯入圍件數最多的學校，最讓人感動的是除了廣電系學生，今年也有口語傳播系、日文系學生入圍。

陳清河表示，世新透過開放全校選修的「廣播校內實習課」積極培育廣播人才，期盼未來各個學院、甚至進修學制的學生，都有機會登上金聲獎舞台。

另外，世新電台持續提供師生創作舞台，每週有87檔節目，其中65檔更錄製為Podcast，總點閱突破20萬。陳清河表示，世新電台會繼續擔任媒合平台，替社會培育優秀廣播人才。（編輯：陳政偉）1110609