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瞻仰染疫亡者遺容？陳時中盼與業者民政單位討論

2022/6/9 17:10
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）確診死者火化議題持續，中央正在研擬較完善規劃，儘量讓家屬瞻仰病逝者的遺容，指揮中心指揮官陳時中表示，殯葬業者及民政單位較有經驗，盼提出意見共同討論。

據中央流行疫情指揮中心統計，國內今年已累計2731人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡，今天下午疫情記者會中有媒體問及，日前國內首例死亡青少年個案家屬反應，據法醫相驗，個案Ct值不具傳染力，卻仍然在24小時內火化，質疑處理方式。

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對此，陳時中表示，據規定，應於確診後24小時內通報，至於確診者遺體則是儘速火化為原則，深埋要通報衛生主管機關，死亡後應該裝置於兩層屍袋內，瞻仰遺容有困難，打開屍袋有殘留氣體風險。

陳時中說，雖然瞻仰遺容會有相當處理難度，但殯葬業者、民政單位對遺體處理更有經驗，可提出意見一起討論。至於確診者死亡殯葬指引，只要符合感控措施，若民政單位對相關管理有額外要求，都可提上來討論。（編輯：陳政偉）1110609

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陳時中：未規定染疫遺體24小時內火化 但盡速完成是對的
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