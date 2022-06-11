東海大學畢典 烏克蘭新生演講：不要放棄希望

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東海大學11日舉辦畢業典禮，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，除了校長與一級主管、博士畢業生及獲獎學生到場出席外，採線上直播的方式進行。（東海大學提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）東海大學今天舉辦畢業典禮，自烏克蘭來台就學的碩士生賴珈翎演講時表示，感謝大家在她最需要的時候伸出援手，她要告訴大家，不論遇到什麼樣的絕境，只要不放棄，就有希望。

東海大學今天上午舉行畢業典禮，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，除了校長與一級主管、博士畢業生及獲獎學生到場出席外，採線上直播方式進行。

會中邀請畢業於烏克蘭哈爾科夫國立師範大學的21歲烏克蘭籍碩士新生賴珈翎（Karyna Myshnova），為畢業生演說，創下校方首度邀請「新生」為「畢業生」演講的紀錄，賴珈翎分享戰火下的生命際遇和來台求學的過程。

賴珈翎表示，今年2月23日，她在烏克蘭要準備睡覺時，聽到新聞說俄羅斯將入侵烏克蘭，她安慰自己俄羅斯不會發動戰爭，幾個小時候她被手機吵醒，得知戰爭開始。

「一天內我失去所有夢想」賴珈翎說，戰爭爆發後，她與母親躲在家中，最讓人毛骨悚然的是空襲，必須找到藏身處，白天躲在地下室，晚上則躲在家中的浴室，心裡想著活下來，她意識到只有自己能拯救自己與母親。

賴珈翎表示，她在推特上尋求援助，在波蘭人的幫助下，她與母親搭12小時的火車到達烏克蘭邊境，終於在3月7日轉搭交通工具抵達波蘭，受到當地人幫助，但俄軍所到烏克蘭的地方，都已成煉獄。

賴珈翎說，從戰爭發生後，便積極聯絡台灣大使館與政府，希望可以來到台灣，2個月前東海大學推動「遠離戰火、來台求學」安置計畫，她在4月抵達台灣就學，她想研究語言，幫助對外語有興趣的人。

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「謝謝給我希望！」賴珈翎表示，雖然她的母親與愛貓無法來台，但都留在波蘭非常安全，感謝大家在她最需要的時候伸出援手，現在她想要把這份希望，傳遞給每一名畢業生，不論遇到什麼樣的絕境「只要不放棄，你就有希望」，勇敢追尋自己的夢想。

東海大學校長張國恩致詞時表示，今年的畢業生和過去的同學不同，因為疫情有著特殊的「驚奇之旅」，如何克服困難、面臨挑戰，反而是人生非常重要的經驗。即使走入後疫情時代，未來仍是艱辛，他也鼓勵畢業生學習跳脫當下的環境，年輕不要怕失敗、挫折，嘗試就能勇往直前，累積寶貴經驗。（編輯：郭諭儒）1110611