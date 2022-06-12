鋒面逐漸北移各地仍有雨 下半天明顯緩和

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中央氣象局12日表示，鋒面逐漸往北遠離，但是整體大氣仍不穩定，各地仍偶有降雨的機會。圖為民眾撐傘登上台北市劍潭山觀景平台。（中央社檔案照片）

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（中央社台北12日電）中央氣象局今天表示，鋒面逐漸往北遠離，但是整體大氣仍不穩定，各地仍偶有降雨的機會，降雨情形預計下半天之後會明顯緩和下來。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫約攝氏24至27度，白天高溫在北部及宜花地區約28至30度，其他地區約31至33度，沒下雨時感受稍悶熱。

此外，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天鋒面逐漸北移及西南風影響，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1110612

吳德榮：鋒面南北移動 未來一週雨勢、高溫交錯

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮表示，未來幾天滯留鋒南北移動，今天鋒面北移，各地有較大雨勢；明天西南季風影響防高溫、花東有焚風；15日鋒面再度南下有陣雨或雷雨；16日鋒面又北移，多午後熱對流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；晚起轉晴，降雨停歇。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意攝氏36度以上高溫的出現；迎風面西南部則有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部陣雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，16至18日滯留鋒逐漸北移至長江流域，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意。（編輯：黃世雅）1110612