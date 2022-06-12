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國家海洋日 守護海洋環境七股淨灘清海廢

2022/6/12 12:01
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市國家海洋日「守護海洋Follow me」淨灘，上午在七股區六孔遊客中心舉行，12位潛海戰將穿著潛水衣、揹著呼吸器、氣瓶等，一身裝備重達20公斤潛入水裡撿拾海底垃圾。

台南市長黃偉哲抵達現場後，見12名潛海戰將在六孔碼頭附近潛入水裡撿拾玻璃瓶、寶特瓶、塑膠纖維、漁具等海底垃圾，表達鼓勵及感謝。依海保署統計，海底廢棄物最主要是廢棄漁網，約佔90%。由於海廢是眼睛看不見的垃圾，卻是破壞海洋生態殺手，黃偉哲籲請漁民，廢棄漁網不要隨意丟棄海中，一定要主動回收，共同守護海洋環境。

包含海巡署南部分署第一一岸巡隊、海巡署艦隊分署第四海巡隊、南縣區漁會、七股區公所、教育局、環保局、中華醫事科技大學、遠東百貨、TOYOTA和泰汽車、水環境守護志工隊等超過200多人出席今天淨灘。

網仔寮汕為台江國家公園內面積較大的沙洲，環保局也是首次在此舉辦守護海洋活動。參與淨灘人士分乘4艘膠筏，他們絕大多數都是首次踏上網仔寮汕，感受這片防風林美麗，體會海洋生態重要，了解海洋廢棄物帶來危害。

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依南市環保局資料，台南市海域範圍北從八掌溪、南至二仁溪，海岸線總長近70公里，沿海海域有豐富自然生態，包括國際級濕地及重要漁業養殖區，七股瀉湖、紅樹林、水鳥保護區及台江國家公園、雙春濱海遊憩區、雲嘉南濱海國家風景區、黃金海岸。

環保局為維護海洋環境，與民間人士組成環保艦隊及潛海戰將，民國109年潛入海底打撈及攜回海洋廢棄物計6公噸、110年清理海廢6.4公噸。分析台南近海海洋廢棄物，最大宗是寶特瓶及飲料玻璃瓶，另外，廢棄漁網漁具約佔1/6。（編輯：孫承武）1110612

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