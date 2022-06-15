羅一鈞單獨主持記者會 陳宗彥、周志浩檢測陰性

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）疫情指揮中心4官員先後確診，其他人狀況受關注，今天疫情記者會由醫療應變組副組長羅一鈞單獨主持，他表示，昨天出席的副指揮官陳宗彥、疫情監測組長周志浩都檢測陰性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心卻陸續傳出官員確診，繼指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診後，其接觸者3人昨天快篩陽性，分別為社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，確診官員最新身體健康狀況受關注。

據「自由時報」報導，陳時中今天親自透露，他發燒3天，現在已退燒，只是仍有咳嗽症狀，甚至咳起來骨頭會痛，按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」，今天下午疫情記者會中媒體詢問是否掌握陳時中身體狀況，羅一鈞僅表示，「如他自行透露，沒有其他資訊。」

羅一鈞說明，其他染疫指揮中心官員身的體狀況，症狀都有好轉，只是要持續療養，今天疫情記者會由他一人主持，不代表昨天出席記者會的副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩採檢陽性，據他所知，他們都是檢測陰性，感謝各界關心。

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國內口服藥開立狀況持續，據統計，昨天共開9561人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共7653份、默沙東「莫納皮拉韋」1908人份，今年以來累計開立約22萬1356人，包括共17萬8701人份倍拉維及4萬2655人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬4421床、空床6728床、空床率46.7%，其中台北區50.6%、北區55.2%、中區39.8%、南區29.6%、高屏區50%、東區50.8%；53家集中檢疫所共8131床、空床數4534床、空床率55.8%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2166床、空床率47.8%。（編輯：陳政偉）1110615