台灣石斑出口中國受阻 農委會規劃外銷獎勵

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物禁止輸入，農委會啟動內外銷因應措施，預計下半年外銷300公噸，農委會主委陳吉仲今天下午也將與外銷業者討論，並宣布外銷獎勵措施。

中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入，由於往年台灣石斑魚出口都以中國大陸為大宗，因此農委會也啟動3大措施，盼不白費漁民心血。

農委會今天召開「2022年台北國際食品展覽會台灣館」展前記者會，農委會國際處處長林家榮接受媒體聯訪時指出，今年下半年石斑魚外銷量目標為300公噸，將會以美加地區、紐澳、日本及東南亞為主，過去除了中國大陸以外，石斑活魚也有賣至香港，冷凍則有美國、紐西蘭、日本及越南等地。

林家榮表示，過去幾年其實有積極開拓石斑魚新興市場，確實有業者對台灣石斑魚有興趣，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致運費高漲，因此外銷業者比較沒有意願。

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林家榮說，農委會希望提供外銷獎勵，在主要目標市場來舉辦拓銷及廣宣活動，讓更多消費者知道台灣石斑魚的美味，減輕外銷業者負擔，陳吉仲今天下午也會與石斑魚外銷業者座談討論外銷獎勵。

林家榮也提到，台灣民眾吃石斑習慣以「整尾」來料理，但華人以外的市場卻非如此，因此會再與加工廠合作開發魚片、輪切等產品，盼讓國外消費者可以接受。（編輯：陳政偉）1110617