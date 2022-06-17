國家風景區新規 471處停車場涼亭等公設禁炊煮、露營

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處4日接獲遊客反映，指瑞芳南雅漁港停車場有人搭帳篷露營，立即派員前往處理，請警方協助勸離，民眾也配合隨即將帳篷移除。（民眾提供）

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部觀光局今天公布國家風景區公共設施管理新規定，471處停車場、涼亭、步道等公共設施，禁止炊煮及露營等脫序行為。

觀光局發布新聞稿，行政院近年積極推動向山致敬、向海致敬政策，鼓勵民眾親近山林及海洋，國人於假日期間規劃出外遊玩比例日增，全台13個國家風景區內熱門景點受遊客青睞，近日有部分遊客於國家風景區公共停車場違規搭設帳篷、炊煮，不僅影響其他遊客停車權益，更嚴重危及遊憩安全及品質。

觀光局為保障遊客活動安全及觀光遊憩品質，確保國家風景區轄管停車場、步道、涼亭等設施原使用功能，避免遊客違規搭設棚帳、生火、炊煮及露營等脫序行為，責成所屬各國家風景區管理處就轄管遊憩景點盤點公共設施，共有471處，包括，停車場、步道、平台、涼亭。

觀光局說，昨天已在這471處公共設施現場設立告示牌公告，以利遊客遵循，並加強巡檢、勸導不聽者將取締。

觀光局局長張錫聰表示，歡迎民眾到國家風景區遊憩景點體驗自然美景，觀光局各國家風景區管理處提供各類公共服務設施供遊客使用，惟提醒民眾應遵守該設施使用規範，切勿違規。（編輯：方沛清）1110617