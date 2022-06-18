蘭陽技術學院停辦 6/30辦學生安置說明會

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（中央社記者陳至中台北18日電）蘭陽技術學院將於111學年度起停辦，扣除應屆畢業剩98名學生，教育部預計6月30日到校舉辦安置說明會，校方日前已承諾提供每人每學期新台幣1.5萬元，補貼轉學衍生的費用。

蘭陽技術學院網站於5月底張貼「董事長給教職員的一封信」，由董事長劉石純署名，解釋在110學年度全校停招後，經提校務會議報告、董事會通過，已向教育部申請111學年度停辦並獲核准。

教育部今天以文字回應媒體，預計6月30日到校辦理學生安置說明會，也提供線上的參與方式，將讓學生選填志願到7月15日，111學年度開學前就能順利轉校。安置學校以鄰近、學制接近為主，目前規劃選項包括耕莘健康管理專科學校、聖母醫護管理專科學校。

蘭陽技術學院向教育部提出的停辦計畫書，有承諾供每名學生安心助學金，每學期1萬5000元，用於補貼學雜費、住宿費、交通費等轉學衍生的費用，直到學生畢業，但不包括延畢。

至於蘭陽技院停辦後續校產處置，教育部表示，目前學校尚未提出轉型規劃，須由董事會討論後再依法報到教育部。（編輯：陳政偉）1110618