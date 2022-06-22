分科測驗防疫措施24日公告 擬協助中重症考生升學

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教育部長潘文忠22日表示，分科測驗無補考，開放確診的輕症和無症狀考生應試，如有中重症考生無法應試，將盡力協助後續升學。中央社記者許秩維攝 111年6月22日

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（中央社記者許秩維台北22日電）教育部長潘文忠今天表示，分科測驗無補考，預計24日公布防疫措施，開放確診的輕症和無症狀考生應試，如有中重症考生無法應試，教育部和招聯會將盡力協助後續升學。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，111學年度分科測驗訂於7月11、12日考試，外界也關心分科測驗的相關防疫措施。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時指出，分科測驗是大學入學最後一道考試且不會有補考，由於分科測驗以考試成績為唯一分發依據，加上醫學系、牙醫系、中醫系、師培公費生等名額都無法外加，為維護考生權益，因此研擬讓確診但屬輕症、無症狀的考生可應試。

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潘文忠提到，分科測驗防疫相關計畫已於上週獲得指揮中心核定，大考中心將依照防疫計畫和指揮中心建議辦理，不會讓確診考生和一般考生混考，預計本週五（6月24日）對外界說明分科測驗的防疫措施。

由於分科測驗將至，潘文忠也提醒考生務必加強個人防疫，維護自己的身體健康；如有中重症確診考生無法應考，教育部會和招聯會討論，盡力協助輔導後續升學，但考生可能無法期待進入高競爭校系。（編輯：陳政偉）1110622