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西半部25日起午後防較大雨勢 高溫持續至29日

2022/6/22 17:35
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，29日前大致晴朗炎熱，明天雙北等11縣市須防攝氏36度以上高溫；明天及24日降雨以午後山區雷陣雨為主，25日起水氣增，西半部及各山區有局部短暫雨，且有較大雨勢發生。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後彰化縣、雲林縣、嘉義市地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、新北市、南投縣地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉37.6度，其次是屏東縣內埔鄉37.4度；高溫前10名分布範圍廣，花東、雙北、南高屏皆上榜。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至24日高壓影響明顯，各地晴到多雲，各地高溫約33至36度；東南部、恆春半島會有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及各山區會有雷陣雨，主要以偏山區為主。

黃恩鴻指出，25日至29日高壓北抬、水氣稍多，各地還是晴朗炎熱，為多雲到晴的天氣，東南部、恆春半島有局部短暫雨，午後西半部、各山區會有短暫雨，且有局部較大雨勢，沒下雨的時間仍要注意高溫防曬。

至於洋面上是否會有熱帶擾動發展，黃恩鴻提到，目前各國的預測不同，有的在10天預報（30日、7月1日）中可能會發展，目前仍需要再多觀察，不確定性高，可能週末之後會比較明朗。（編輯：陳政偉）1110622

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各地高溫炎熱上看36度 午後留意雷陣雨