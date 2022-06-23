長榮航機場櫃檯上新妝 金、橘、綠易辨識優化報到

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）長榮航空全新機場報到櫃檯顯示螢幕今天在全球航點亮相，最大特色是將顏色納入服務設計，使用金色、橘色、綠色不但容易辨識，也有如讓櫃檯上了彩妝。

長榮航空今天發布新聞稿，長榮航空全新報到櫃檯顯示螢幕，使用顯目且易辨識的色彩，搭配俐落的線條、勾勒機身側面及飛機尾翼的漸層剪影，兼具時尚感與提高品牌識別度，猶如為機場報到櫃檯畫上彩妝，接軌國際潮流。

今天起，旅客搭乘長榮航空皇璽桂冠艙、商務艙，或持有長榮航空無限萬哩遊鑽石卡、金卡及星空聯盟金卡可使用金色識別「皇璽商務」櫃檯；已完成線上報到，僅須快速託運行李之旅客，使用橘色識別「行李託運」櫃檯；尚未完成線上報到或需要其他特殊服務的旅客則使用綠色識別「報到服務」櫃檯。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空持續致力於建構疫情後的機場服務新藍圖，近2年已陸續推出多項數位化服務，突破空間與時間的限制，讓旅客不論身處於何處，搭機前隨時都能輕鬆的以自有行動裝置完成報到手續。

孫嘉明說，這次新啟用的機場櫃檯顯示螢幕，便於旅客抵達機場時清晰辨識且更快速找到適當的服務櫃檯，縮短在機場排隊報到時間，也讓機場服務人員更有餘裕協助旅客，這項措施也成為機場服務數位化轉型的重要里程碑。（編輯：陳政偉）1110623