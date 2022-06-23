宏碁亞太電競聯盟大賽開跑 11月總決賽移師日本

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（中央社記者吳家豪台北23日電）宏碁今天宣布亞太區第4屆Predator League電競聯盟大賽起跑，包含獎金及獎品在內的總獎池40萬美元（約新台幣1192萬元），總決賽將於11月11日至13日在日本東京舉行。

宏碁發布新聞稿表示，今年亞太區Predator電競聯盟大賽於台灣、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、越南、緬甸、孟加拉、蒙古等15個地區舉辦，PUBG及DOTA2各區代表選手將於11月在日本東京總決賽現場對戰，冠軍隊伍將獲頒亞太地區總冠軍獎盃。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠說，Become One是2022年Predator League的主題，藉由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後舉辦賽事讓各區專業團隊彙集日本，並彰顯宏碁對遊戲社群經營的持續投入。

2018年1月宏碁在印尼舉辦第1屆亞太區Predator電競聯盟大賽，2019年2月第2屆賽事在泰國曼谷舉辦，擴大規模至16個地區。2020年及2021年因疫情改為線上舉辦比賽，今年正式回歸實體活動。

宏碁台灣則啟動Predator League系列賽事，預計將有超過1500名職業及業餘選手參與，台灣區總決賽冠軍將於10月誕生，代表台灣前往日本參加總決賽。（編輯：蘇志宗）1110623