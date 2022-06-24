高市電動公車計畫獲評比第一 占比全國最高

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為改善移動污染源排放，高雄市政府協助業者爭取中央電動公車補助，總計有195輛電動公車，占全市公車總數19.5%，占比全國最高。圖為民眾搭乘電動公車。（高市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月24日

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）為改善移動污染源排放，高市府協助業者爭取中央電動公車補助，總計有195輛電動公車，占全市公車總數19.5%，占比全國最高。6月更獲交通部示範型電動公車補助計畫評比第1。

交通局今天新聞稿表示，高雄市現有195輛電動公車，占比19.5%，今年獲交通部示範型計畫評比第1名，補助購買28輛電動公車；加上去年底交通部核定補助購買26輛電動公車陸續交車，預計年底有54輛新電動公車領牌加入服務。屆時高雄市電動公車達249輛，占比持續維持全國第1。

交通局運輸管理科表示，為鼓勵業者汰換電動公車，更加碼祭出「電動公車行駛班次獎勵」、「行駛里程補貼」及「購車加碼補助」等多項補助措施，期提升電動公車營運效能，改善空氣品質。

為鼓勵業者落地生產並響應行政院2030年公車全面電動化政策，高市府今年起加碼補助電動公車。營運虧損補貼及購買在地生產電動車購車補助加碼至每輛新台幣150萬元。爭取環保署補助「高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫」，凡運用電動公車行駛班次比例最高者享有75萬元補助，共計2年。為照顧公車駕駛，也要求客運業者提撥一定比例補貼金額照顧公車駕駛，以達公車營運正向循環。

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另外，電動公車能源效率佳，行駛時安靜無噪音，乘客乘坐可享受舒適平穩乘車環境外，因應淨零碳排政策，目前港都、漢程客運公司已通過環保署碳權抵換認證，對於提升整體公車服務品質及淨零碳排有很大助益。

依交通局資料，高市公車全部班次以電動公車營運服務路線，包括綠1、黃1、黃2、橘8、橘10、橘16、紅21、紅22、紅52、紅57，以及50、52、53、73、81、88。（編輯：孫承武）1110624

高雄市現有195輛電動公車，占全市公車總數19.5%；獲交通部示範型計畫評比第一名，補助購買28輛電動公車；加上110年底交通部核定補助購買26輛電動公車陸續交車，預計年底有54輛新電動公車領牌加入服務；屆時高雄市電動公車達249輛，占比持續維持全國第一。（高市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月24日