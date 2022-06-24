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陳時中確診後首度露面 回歸主持下午疫情記者會

2022/6/24 10:37（6/24 10:49 更新）
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指揮中心指揮官陳時中12日確診，20日凌晨解除隔離後已回歸實體辦公，24日將露面主持下午2時記者會說明疫情概況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北24日電）指揮中心指揮官陳時中12日確診，20日凌晨解除隔離後已回歸實體辦公，因快篩持續陽性4度缺席記者會，今天將回歸主持下午2時記者會說明疫情概況，這也是陳時中確診後首度露面。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增4萬8283例例本土個案，整體疫情較前一天下降7.5%，與指揮中心推估走向一致。昨天有2名30多歲男性有慢性病，皆在發病3天內死亡；另新增1例哮吼重症男嬰。

早已出關的陳時中昨天快篩仍為陽性第4度缺席，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天說，陳時中快篩代表陽性的那條線更淡了，越來越接近跟大家見面的機會。陳時中今天回歸主持記者會將是各界關注焦點。

國內追加劑接種率預計最近將突破70%，最近青少年追加劑衝得最快，指揮中心表示，若要提升至75%以上，還是要靠民眾踴躍接種，呼籲接種間隔期滿、符合第3劑接種資格對象盡快施打；鼓勵65歲以上長者踴躍前往接種，提供長者500元（含）以下衛教品措施至6月底。

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疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心點出未來邊境鬆綁有2大方向，一是放寬每週入境人次總量；二是鬆綁邊境條件，從目前只開放持有居留證者、本國籍人士及商務客入境，進一步開放探親、觀光等類別，後續規劃將是今天記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月22日，本土輕症、無症狀個案累計339萬6840例、占99.6%，中症累計8012例、占0.23%，重症累計5813例、占0.17%，其中4964人死亡，累積染疫死亡可能在今天破5000例。（編輯：陳政偉）1110624

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