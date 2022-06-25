陽明交大遠征歐洲永續綠建築大賽 獲1金1銅

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陽明交通大學團隊1 House for All參與「歐洲永續綠建築能源屋十項全能大賽」，以集結台灣產官學研究成果作品「台灣厝」拿下雙料大獎。（陽明交大提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）陽明交通大學1 House for All團隊參與「歐洲永續綠建築能源屋10項全能大賽」，以集結台灣產官學研究成果的作品「台灣厝」，拿下建築項目金獎與創新項目銅獎。

陽明交大今天在臉書專頁發布捷報，1 House for All於5月開始遠赴歐洲參賽，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭造成的運輸和物價飛漲等難題，在各部會、贊助企業及社會善心人士的大力協助下，完成艱難任務，拿下雙料大獎。

團隊由不同系所師生組成，集結了台灣產官學的研究成果，包括林務局及台大實驗林實習工廠合作開發出的重木構建築；與國內業者共同研發出的循環建築系統等，目標是打造一個零耗能、零碳排的永續建築。

團隊今年初於校內進行參賽原型屋試組裝，之後運輸至德國，在當地花10天建造出原型屋。6月10日活動開幕後，由國際評審團進行10項綠建築指標評鑑，與全球其他11國、19所大學團隊競逐大獎。

團隊從台灣現在面臨的都市建築高度耗能、居住正義與都更停滯等困境出發，從節能設計、循環式建築方法及產業整合，到結合中繼屋、青銀共居、社會企業的經營模式，為全球已開發都市提出永續發展策略。

團隊透過陽明交大校方今天表示，獲得大獎不僅是師生的榮耀，也是歐盟以及全球永續專家評審，對台灣追求聯合國永續發展目標的極高度肯定。（編輯：張芷瑄）1110625