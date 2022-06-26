教部攜手挪威奧斯陸大學 共辦台灣研究講座計畫

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部首度與挪威奧斯陸大學共同辦理「台灣研究講座計畫」，期盼透過為期3年的研究計畫，拓展挪威學生對台灣研究的視野，並深化挪威與台灣學者的交流合作。

教育部今天發布新聞稿指出，駐瑞典代表處教育組於6月3日代表教育部與挪威奧斯陸大學文化研究及東方語言系簽署台灣研究合作備忘錄，雙方將共同辦理「台灣研究講座計畫」。

奧斯陸大學文化研究及東方語言系是挪威規模最大的人文學院，設有亞洲和中東研究碩士學程，是挪威唯一的亞洲和中東語言和區域研究碩士學程，並要求學生論文以各區域的原始語文資料進行研究。

針對台灣研究講座計畫，奧斯陸大學規劃的課程及活動項目重點包含開設大學部及碩士班課程，主題涵蓋台灣近代史、台灣政治、台灣語言、台灣電影等；同時邀請台灣學者客座研究，提供研究生赴台短期研習獎學金等。

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該校計畫主持人艾皓德（Halvor Eifring） 曾多次訪台，中文流利。艾皓德也感謝台灣持續推動與奧斯陸大學文化研究及東方語言系的各項教育合作，如引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、提供學生華語文獎學金、協助該系首批學生團於今秋赴台研習華語等。

教育部提到，奧斯陸大學文化研究及東方語言系已將「台灣研究」列為該系未來重點研究領域之一，希望藉此合作，與歐洲及全球的台灣研究學者串連，成為北歐的台灣研究中心，以及北歐學者與歐洲台灣研究協會連結的入口樞紐。（編輯：張雅淨）1110626