陳時中缺席記者會 指揮中心：即起重大政策才主持

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天將再度缺席疫情記者會，指揮中心回應，陳時中不再例行出席，即日起有重大政策才現身主持。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，指揮中心依據近期疫情走向趨勢分析，預估這幾天單日個案可能落在3萬到4萬多例之間。今天實體記者會主持名單再度不見指揮官陳時中，他的缺席原因備受關注。

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指揮中心今天上午透過文字說明，今天起，除非有重大政策需要宣布，陳時中才會親自主持疫情記者會，每週也沒有固定主持日期及天數，未來由發言人莊人祥主持記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情。

陳時中12日確診COVID-19，20日凌晨解除隔離後實體辦公，因快篩持續陽性，4度缺席記者會，終於在24日首度回歸疫情記者會，之後又因碰到週末停開記者會未再露面，不再例行出席疫情記者會，是否與外界猜測將投入選舉有關，是下午記者會關注焦點之一。（編輯：張雅淨）1110627