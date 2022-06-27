陳時中不再主持疫情記者會 但出席指揮中心會議

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中即起不再例行出席疫情記者會，未來有重大政策才現身主持。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中即起不再例行出席疫情記者會，未來有重大政策才現身主持。發言人莊人祥今天下午重申，陳時中如常參與指揮中心各項會議，並無鬆弛指揮官任務。

陳時中確診後，終於在24日首度回歸疫情記者會，之後又因碰到週末停開記者會未再露面，如今不再例行出席疫情記者會，外界猜測是否與將投入選舉有關，莊人祥表示，「目前沒有提到相關訊息」，他是指揮中心發言人，僅代表指揮中心，沒有辦法代表陳時中發言。

指揮中心上午先透過文字說明，今天起，除非有重大政策需要宣布，陳時中才會親自主持疫情記者會，每週也沒有固定主持日期及天數，未來由莊人祥主持記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情。

莊人祥下午在疫情記者會口頭說明，由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，考量除防疫業務以外，陳時中還有其他業務待處理，所以即起不再參加記者會，但陳時中還是會如常參與指揮中心有關的各項會議，指揮官任務並不會鬆懈下來。

有媒體詢問，指揮中心一級開設，依規定應由行政院長擔任指揮官，但行政院長蘇貞昌授權陳時中擔任一級開設指揮官，但陳時中即起不再親自主持記者會，是否符合體制，莊人祥表示，目前沒有降級指揮中心開設考量，並無規定疫情記者會應由指揮官親自主持。

疫情趨緩，指揮中心是否討論COVID-19從第五類法定傳染病降到第四類，比照流感重症等第四類傳染病監測規範，莊人祥說，過去已經解釋過很多次，降級需要配套措施，包含確診病例隔離治療、接觸者「3+4」措施等，都需要共識討論。（編輯：陳清芳）1110627