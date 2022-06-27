用電大戶電價恐調漲 桃捷公司將爭取優惠電價折扣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園大眾捷運公司表示，疫情嚴重衝擊運量及車票收入，未來將持續與台電爭取更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）經濟部今天舉行電價費率審議會，用電大戶的電價可能上漲，桃園大眾捷運公司表示，疫情嚴重衝擊運量及車票收入，未來將持續與台電爭取，更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。

台北捷運公司今天臨時舉行記者會，呼籲中央通盤考量電價訂價策略，針對軌道公用事業大戶切勿貿然調漲電價，應給予額外折扣，協助北捷渡過難關。而高雄捷運公司下午希望中央主管機關對於電價費率，應給公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。

桃捷公司下午告訴中央社記者，台電公司歷年來對所有軌道業，皆有公益性的交通運輸業電價優惠措施，以111年為例，台電公司提供軌道用電費5%優惠折扣。

桃捷公司表示，機場捷運因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境管制影響，嚴重衝擊運量以及車票收入，因此，桃捷公司未來將持續與台電爭取更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。（編輯：張銘坤）1110627