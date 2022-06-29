染疫男症狀持續數週 中藥搭穴道按壓改善

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台南市立醫院中醫師趙念廷指出，若有感染COVID-19後遺症痰多症狀，除了以中藥治療，也可配合按壓位在小腿外側的「豐隆穴」改善。（台南市立醫院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南1名25歲男子在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離期滿後，仍持續感覺喉嚨有痰、想咳嗽、合併胸悶易疲倦等症狀數週，經中醫師診斷開藥並配合穴道按壓獲得改善。

台南市立醫院中醫康復門診醫師趙念廷今天告訴中央社記者，這名病患原本身體強健，也保有經常運動好習慣，因工作需要接觸不同人群不幸染疫，不料隔離期滿後過了好幾個星期，仍覺得身體狀態大不如前，持續輕微症狀也常讓身邊親友感到緊張，怕被傳染。

趙念廷表示，經體質辨證給予適合處方，病患服藥1週後咳嗽頻率明顯減少，痰也較容易咳出來，而後持續門診追蹤治療，並搭配衛教適當穴道按壓，身體逐漸回復到染疫前狀態。

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趙念廷指出，一般所說感染COVID-19後的「長新冠後遺症」，是指症狀持續約1個月卻仍未消除情況，常見症狀包括覺得喉嚨有痰、咳嗽不止、呼吸費力、胸悶、頭痛，也可能出現腦霧、失眠、注意力和記憶力下降、腹瀉、嗅味覺異常等。

趙念廷表示，中醫在減緩不適症狀與修復體質方面可有適切療效，針對患者覺得痰多狀況，除了中藥治療，也可配合按壓位在小腿外側，外膝眼（犢鼻）與外踝尖連線中點的「豐隆穴」，以指腹按壓穴道，3至5分鐘後換另外一邊，每天可重覆1至3次，對痰多不適感有改善功效。（編輯：謝雅竹）1110629