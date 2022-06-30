夢想資助計畫得主揭曉 疫後復甦行動受矚

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「第18屆夢想資助計畫 KEEP WALKING」首度保留名額給餐飲服務業，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」，2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝（右），以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿（左）。（台灣帝亞吉歐提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）「第18屆夢想資助計畫 KEEP WALKING」今日揭曉12名得主，許多人是投入COVID-19疫後復甦相關行動，從環保、健康飲食等著手，帶領社會迎向疫情後的曙光。

威士忌廠商帝亞吉歐（DIAGEO）推動的第18屆夢想資助計畫，共有將近500人報名，經過9個月多階段競爭，今天公布12名年度獲獎名單，並舉辦線上發布會。

台灣帝亞吉歐總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）表示，今年面對疫情挑戰，今年許多得主投入疫後復甦行動，展開賦權與賦能計畫，引領社會創造全新契機。

其中，得主鍾汯佑在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，協助花蓮偏鄉弱勢家庭創立「圓夢蔬食箱」，用天然葉子包裝蔬果，推廣減塑的概念，同時還為弱勢家庭帶來就業機會。

得主顏銘毅意識到氣候變遷對人體健康的危害，引進日本森林復育技術，創設森林與自然教育基地，希望能打造一個生態與經濟平衡的永續發展樣貌。

得主王郁傑意識到漁業文化斷層不利於海洋永續發展，透過創立「海腳學院」，結合水域安全、漁業文化、生態旅遊等3大領域，串連相關單位，期待讓更多人關注與重視海洋保育議題。

長期致力於長照領域的林依瑩則是籌備Care for Taiwan照顧學校，成為以人為本的長照人才培育搖籃，提供培力協助及共學空間，幫助長照單位邁向永續經營。

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今年主辦單位首度保留名額給餐飲服務業，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」。2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝，以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿。

程展鵬指出，面對疫情挑戰，得主們仍努力回饋社會。未來KEEP WALKING夢想資助計畫將持續深耕台灣人才培育，今年下半年將打造全新的產學合作計畫，擴大對社會的正面影響力。（編輯：戴光育）1110630