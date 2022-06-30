更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

夢想資助計畫得主揭曉 疫後復甦行動受矚

2022/6/30 19:54（6/30 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「第18屆夢想資助計畫 KEEP WALKING」首度保留名額給餐飲服務業，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」，2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝（右），以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿（左）。（台灣帝亞吉歐提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月30日
「第18屆夢想資助計畫 KEEP WALKING」首度保留名額給餐飲服務業，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」，2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝（右），以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿（左）。（台灣帝亞吉歐提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）「第18屆夢想資助計畫 KEEP WALKING」今日揭曉12名得主，許多人是投入COVID-19疫後復甦相關行動，從環保、健康飲食等著手，帶領社會迎向疫情後的曙光。

威士忌廠商帝亞吉歐（DIAGEO）推動的第18屆夢想資助計畫，共有將近500人報名，經過9個月多階段競爭，今天公布12名年度獲獎名單，並舉辦線上發布會。

台灣帝亞吉歐總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）表示，今年面對疫情挑戰，今年許多得主投入疫後復甦行動，展開賦權與賦能計畫，引領社會創造全新契機。

其中，得主鍾汯佑在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，協助花蓮偏鄉弱勢家庭創立「圓夢蔬食箱」，用天然葉子包裝蔬果，推廣減塑的概念，同時還為弱勢家庭帶來就業機會。

得主顏銘毅意識到氣候變遷對人體健康的危害，引進日本森林復育技術，創設森林與自然教育基地，希望能打造一個生態與經濟平衡的永續發展樣貌。

得主王郁傑意識到漁業文化斷層不利於海洋永續發展，透過創立「海腳學院」，結合水域安全、漁業文化、生態旅遊等3大領域，串連相關單位，期待讓更多人關注與重視海洋保育議題。

長期致力於長照領域的林依瑩則是籌備Care for Taiwan照顧學校，成為以人為本的長照人才培育搖籃，提供培力協助及共學空間，幫助長照單位邁向永續經營。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年主辦單位首度保留名額給餐飲服務業，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」。2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝，以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿。

程展鵬指出，面對疫情挑戰，得主們仍努力回饋社會。未來KEEP WALKING夢想資助計畫將持續深耕台灣人才培育，今年下半年將打造全新的產學合作計畫，擴大對社會的正面影響力。（編輯：戴光育）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族