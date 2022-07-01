莫德納嬰幼兒疫苗何時抵台？ 莊人祥下午說明

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（中央社記者張茗喧台北1日電）因應COVID-19疫情，今天起開放第3輪快篩實名制、0歲至6歲幼兒第2輪免費快篩等措施，莫德納嬰幼兒疫苗何時抵台也受矚目，指揮中心發言人莊人祥下午2時將於記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，昨天新增3萬8846例本土病例，較前一天下降7.8%，中重症增加291例，其中118人死亡，指揮中心預估未來幾天都會落在3萬多例。

昨天雖未新增兒童死亡病例，但一共新增8例MIS-C兒童重症個案，其中包括一名年僅7個月大的男嬰，為國內最年幼MIS-C個案，所幸經過治療後已好轉出院，至今累計23例MIS-C個案。

適用於6個月到5歲的莫德納嬰幼兒疫苗原訂昨天抵台，但因文件問題延後抵台，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，相關文件問題已經解決，正重新安排班機時間，等確定後就會向外界報告。

另外，台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗約50.4萬劑昨天上午運抵台灣，指揮中心規劃提供給18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打，同時也請Novavax疫苗公司提供青少年施打數據供食藥署審查，加強青少年族群保護力。

值得注意的是，國際間Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情恐有升溫趨勢。據指揮中心統計，上週共針對120例境外移入個案進行基因定序，其中61例驗出BA.4及BA.5，超過一半。

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羅一鈞坦言，感染BA.4、BA.5的個案可能以3+4入境檢疫措施進入社區，不敢說社區一定沒有潛藏個案，預估8月至9月間可能出現一波流行，呼籲民眾儘快接種疫苗。

因應COVID-19疫情，指揮中心今天起也實施多項措施，包括開賣第3輪快篩實名制、開放0歲至6歲學齡前幼兒免費領取第2輪快篩試劑、擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員第2次追加劑（俗稱第4劑）等，相關情況指揮中心發言人莊人祥將於下午2時記者會說明。（編輯：張芷瑄）1110701