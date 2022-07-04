雙語政策亂象多 教團憂籲通盤檢討

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（中央社記者許秩維台北4日電）全教總今天表示，雙語政策已明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺遠高於一般缺等亂象，呼籲政府通盤檢討，正視雙語教學帶來的諸多問題。

全國教師工會總聯合會舉行「雙語國家更名，學校亂象不減」記者會，並邀請語言學者與中小學教師提出觀察與建議。中央社記者於會後聯繫教育部，截至發稿時，仍未取得回應。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，「2030雙語國家」政策爭議不斷，國家發展委員會3月28日宣布，2030雙語國家政策更名為「2030雙語政策」；政策雖更名，實質內涵與投入經費、資源卻未改變，雙語政策對中小學現場的衝擊仍是現在進行式。

宜蘭縣公正國小雙語教師鄭祺怡提到，在推動雙語教育上，教科書及教材研發還未具體到位，政策也未考量教學現場困境，英語教授以理論對各學科提出的指正，常讓現場老師覺得荒謬或不以為然；雙語政策也忽視城鄉差距，由於台灣欠缺使用英語的大環境，學生若能力不足，只會產生因聽不懂而放棄的負面效果。

台北市明倫高中英文教師陳建州表示，台灣英語教育迫切要解決的是雙峰落差問題，如果在其他學科導入英語教學，等於要學生用不嫻熟的工具，去學習不熟悉的學科內容，讓人擔心可能加大學生英語能力的落差。

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台灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，語言要達到「本國精熟」程度時，才能有精密的思考能力，甚至是創造力；當用更多時間去學英文，就會限縮中文學習時間，但英文又非母語，結果可能造成中英文都沒學好，使學習效果大打折扣。

全教總認為，雙語政策已明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺等現象，讓人擔心獨尊英語的結果，最後可能導致淺化學科課程，影響學生的學習品質，呼籲政府通盤檢討，正視雙語教學帶來的諸多問題。（編輯：陳清芳）1110704