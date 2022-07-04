民間交通團體爭取機車路權 9日上街遊行

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（中央社記者余曉涵台北4日電）包含台灣機車路權促進會等多個交通民間團體預計9日上街頭遊行，台灣機車路權促進會今天說，盼立刻開放自由待轉等。交通部則回應，各機關可依權責研議。

包含台灣機車路權促進會等多個交通民間團體預計9日上街頭遊行，今天在交通部前召開行前記者會。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀表示，多次的機車「待轉大富翁」行動已經顯示，機車使用者極度不滿交通部管理機車的政策，也不滿交通部不斷放大機車肇事數據，抹黑機車使用者。

吳祥瑀說，空間的分配，就是權利的分配，要求立刻開放自由待轉、廢除禁行機車，允許機車上國道，還給機車使用者應有的權利。

台灣交通安全協會副理事長林志學也強調，影響交通事故的關鍵因素是道路系統而非車種，機車為了閃避路邊停車，估計變換車道平均增加1.7次，事故機率會增加2.3倍。

林志學說，以同一路段的平面段與被禁行機車的高架段相比，整體車流在平面段的事故率約為高架段的5到14倍之間，自小客車在平面段的事故率約為高架段的5到17倍之間，大型重機在平面段的事故率約為高架段的3到9倍之間，足以看出道路系統是影響事故風險的關鍵因素，而非車種。

交通部發布新聞稿說明，各道路主管機關都可在不修法下，各自依權責檢視所轄道路的交通狀況及管理需要，研議相關取消禁行機車道、或開放機車可直接左轉，交通部也請運輸研究所持續邀集各道路主管機關，透過事故碰撞型態導向設計範例增進路口安全改善。

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至於有關省道台9線蘇花改及南迴改部分，公路總局已開放大型重型機車通行，後續公路總局也將啟動評估蘇花改開放普通機車行駛；開放大型重型機車行駛高速公路，於106年及109年針對大型重型機車訂定安全、秩序及行為指標，並辦理觀察檢核，但安全、秩序、行為3項檢核指標及民意調查目前都未達到指標檢核。

交通部說對於機車路權團體訴求，將於維護國人共同使用道路空間安全下，持續與社會各界溝通討論滾動調整相關措施。（編輯：陳清芳）1110704