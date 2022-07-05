民團指六都社福採購契約錯誤多 籲各級政府改善

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（中央社記者郭建伸台北5日電）台灣社會福利總盟今天公布六都社會福利採購友善度評比，指出六都高達83%的社福採購契約，至少出現1項錯誤態樣，其中以台中市平均2.3項錯誤量最高。社福總盟呼籲，各級政府別再維持錯誤的契約樣態。

民進黨立委吳玉琴、台灣社會福利總盟理事長卓春英、秘書長孫一信、勵馨社會福利基金會執行長王玥好、伊甸社會福利基金會區長張盟宜舉行記者會，公布「六都社會福利採購友善度評比」。

孫一信指出，根據衛生福利部社會及家庭署民國107年委託研究，社會福利採購契約有5大錯誤樣態，分別是採購契約內容說明不清、向承接單位收取押標金或保證金、價金給付變動時未說明應對方式、未說明付款日數或是付款日數大於15日、違反總包價法精神。

孫一信表示，根據社會福利總盟抽查96份110年的社會福利採購契約，共發現141項錯誤樣態，高達83%的採購契約，至少出現1項契約中的錯誤態樣，平均每份則出現1.47項錯誤態樣。

孫一信指出，各縣市府社福採購契約錯誤態樣越多，代表越不友善，根據統計其中以台中市錯誤數量最多，平均每份契約出現2.3項錯誤，而桃園市平均每份契約僅出現0.5項錯誤，表現最佳。

吳玉琴表示，過去社福團體承接政府委託案常常「哀鴻遍野」，原本應是夥伴關係，卻被視為伙計隨時使喚、變更契約。

社會福利總盟呼籲，各級政府應依據「機關委託社會福利廠商評選及計費辦法」以及政府公布最新的「社會福利採購契約範本」，作為執行採購的主要內容，不要再繼續錯誤樣態；衛福部應整理公布社福採購錯誤樣態，並滾動檢討調整。

社會福利總盟呼籲，各級政府應依據最新的社福採購契約範圍為主要內容，別再繼續錯誤樣態。（編輯：蘇龍麒）1110705