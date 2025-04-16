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民團籲完善長者肺炎防治策略 降低感染死亡風險

2025/4/16 13:39（4/16 14:39 更新）
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圖為JN.1疫苗外觀。。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北16日電）台灣活力老化推展協會今天與民進黨立委王正旭等人指出，考量後疫情時代呼吸道傳染病持續流行等情形，呼籲政府完善高齡長者的肺炎防治策略、強化基層呼吸道傳染病篩檢等，有效守護長者肺部健康。

前民進黨立委、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴今天與民進黨立委王正旭、黃秀芳、蔡易餘及專家學者，在立法院召開記者會提出幾項呼籲，包括完善國家級高齡長者肺炎防治策略，降低肺炎感染重症死亡風險；強化基層呼吸道傳染病篩檢給付，提升基層防疫量能；偕同基層診所防疫量能，建立分級防治公衛醫療網等。

吳玉琴說明，台灣屬於61歲至79歲的「戰後嬰兒潮世代」人口多達499.6萬人，占台灣目前總體人口21.4%，因此政府針對長者健康政策須提前做好更全面的防範。

吳玉琴表示，以癌症與心血管疾病為例，政府已有推動全面性的防治政策，針對長者死亡排名第3位的肺炎，也期望政府建立完善的分級防治政策，降低疫情對於整體醫療體系的威脅。

王正旭建議，衛生福利部可以強化社區基層診所的呼吸道傳染病防治量能，由基層醫師第一線針對高風險族群進行篩檢與輕症照護，落實分級醫療。

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黃秀芳指出，台灣的基層醫療可近性非常高，政府應與基層合作推動呼吸道傳染病分級防疫，提升民眾就醫便利性。

蔡易餘說，社區的基層醫療院所可以與區域醫院合作建立分級防疫體系，讓疑似確診的長者可以就近在社區診所或小型醫院接受篩檢，有效掌握治療黃金時間。（編輯：林克倫）1140416

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