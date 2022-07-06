低風險國家取消入境PCR 莊人祥下午說明

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（中央社記者張茗喧台北6日電）國內COVID-19疫情降溫，指揮中心研議取消低風險國家入境前PCR規定，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將召開記者會說明國內疫情及相關政策研議進度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，昨天新增3萬5914例本土病例，中重症增125例、103例死亡。

兒童病例中新增一名10歲男童重症，個案5月底確診後，7月初出現高燒等症狀，確診MIS-C住院治療中。據統計，國內12歲以下兒童重症累計84例，其中27例為MIS-C。

為降低兒童染疫及重症風險，首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗今天上午運抵台灣，展開為期14天檢驗封緘，最快7月21日就會陸續配送到各縣市，可供90萬名6個月至5歲孩童施打。

疫情降溫，入境檢疫是否可望在8月從3+4天縮短為0+7天，也就是入境免隔離，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥說，將持續觀察國內疫情下降趨勢以及Omicron BA.4、BA.5疫情狀況，作為鬆綁與否的重要觀察指標。

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另外，指揮中心指揮官陳時中昨天透露，可能取消低風險區域PCR規定。莊人祥說，目前低風險國家定義還停留在過去本土清零期間的規定，後續將根據整體疫情數據和趨勢進行相關討論，可能將各國疫情監測、資訊透明度等納入考量，但政策還在研議，相關配套討論中。

新北市中和區2歲童恩恩染疫死亡，恩恩父親尋找救護過程真相，指揮中心近日已經收到新北市政府提出的恩恩事件正式報告，將請市府補充包括家屬與衛生局聯繫、衛生局人員值班狀況、119派車須由衛生局確認相關配套等資料。（編輯：張芷瑄）1110706