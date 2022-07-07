客運及計程車延長防疫補貼 最快7/15入帳

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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部公路總局今天表示，客運及計程車延長的防疫物資補貼相關要點公布，業者若在7月8日前提出遞件申請，將在15日統一撥款至車主帳戶。

交通部向行政院爭取預算振興觀光業、客運業等，日前宣布計程車部分將延長防疫補貼，並把原本到年底的補貼金額新台幣2730元，提高到5000元。

公路總局今天發出新聞稿表示，配合相關政策擬定的相關規定正式發布，開始受理及核撥客運業者申請防疫物資補貼等相關作業。

公路總局說，為協助陸路運輸業者加強防疫清消及減輕負擔，原防疫物資補貼辦理至111年5月底止，因立法院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」期間及考量現階段運輸業仍有持續防疫清消的需要，因此交通部向行政院爭取防疫物資補貼經費自111年6月1日起至111年底止，補貼標準為大車每日22元，小車每日15元。

公路總局說，為鼓勵計程車加強清消及增設車內防疫裝置，行政院同意延長補貼2730元額度外再增加2270元一次性加碼補貼，以6月1日列管在籍計程車為準，每輛車合計可獲得5000元防疫物資補貼。

公路總局表示，即日起業者即可開始申請，為讓計程車業者及早領得補貼款，防疫物資補貼採一次性撥（預）付，並比照計程車薪資補貼方式由各區監理所統一受理及撥付，包含6都的計程車等，計程車業者（包括車行、合作社及個人車行等）可依規定填具表單向各區監理所申請，或請當地計程車公、工會協助申請。

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根據公路總局規劃，若業者於7月8日前遞件申請，各區監理所將於7月15日統一撥款至車主帳戶，後續提出申請者，經各所審核無誤後將於7日內完成撥款入帳，請車主屆時再至帳戶查詢確認。

公路總局提醒，計程車防疫物資補貼採預撥（付）方式，補貼期間屆滿後計程車業者仍須依規定檢具請款書向各區監理所辦理核銷，若在延長補貼期間車輛有辦理報停、報廢、繳銷、吊銷、註銷及環保回收等，也須依規定比例繳回補貼款。（編輯：管中維）1110707