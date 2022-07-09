教師不捨丟古物 建校百年米倉國小迎回手搖鈴

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新北市八里區米倉國民小學建校百年，長期在龍形分校服務的教師鄭仁泰悉心保存提醒孩子們上、下課鐘聲的手搖鈴等，於百年校慶前夕讓古物「回娘家」，送還米倉國小。（新北市政府教育局提供）中央社 111年7月9日

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（中央社新北9日電）新北市八里區米倉國民小學建校百年，陪伴孩子36年後撤除的龍形分校是重要校史拼圖。有教師在分校撤校時悉心保存升旗掛鉤與當鐘聲的手搖鈴等，於百年校慶前夕讓這些文物「回娘家」。

米倉國小1922年創立，當時「校園」是蛇仔形部落樟腦寮1間教室，米倉國小輔導主任蘇秋金告訴中央社記者，聽校友回憶，教室須隔一半，孩子在前面上課，後面在熬樟腦，學生被熏得天昏地暗，隔年才成功爭取遷移到烏山頭校地現址。

她說，1949年學生數增加，米倉國小申請蛇仔形部落教室設為龍形分校，供八里東地區低年級生就近讀書，直到1985年交通改善後撤校，學童回歸米倉國小。

分校遭撤，經整建後已不復存在，但曾屬於分校的重要物品與記憶，由長期在分校服務的教師鄭仁泰保存。

鄭仁泰不捨學校物品被丟棄，逐一收回並妥善保留，其中包括提醒孩子們上、下課鐘聲的手搖鈴，是許多校友最熟悉的聲音記憶；另還有升旗時掛國旗的掛鉤、傳統量秤等。

手搖鈴與升旗掛鉤自分校創立就存在，蘇秋金說，龍形分校外走廊刻有「我愛國家我愛學校」，鄭仁泰保存這2項文物，認為鐘聲代表學校，國旗象徵國家，希望孩子愛國、愛校。

至於具秤桿與秤錘的傳統量秤，是鄭仁泰在學校秤量米糧工具；蘇秋金表示，以前教師收入不豐，很多物資是國家配給，米糧等一次送到校後就由鄭仁泰分配給教職員。

蘇秋金說，鄭仁泰與米倉國小今年都剛好100歲，但鄭仁泰身體狀況不佳，由鄭仁泰兒子、米倉國小校友鄭為國將這些古物送還米倉國小。

新北市政府教育局發布新聞稿表示，鄭為國說，父親一直在龍形分校服務，對分校情感相當深厚，撤校時父親很小心收藏教室內每件文物，期待有朝一日讓文物回母校。

米倉國小校長余屹安說，很高興百年校慶前夕收到這份珍貴禮物，鄭仁泰雖無法到場，但從這些文物可感受教師對學校的用心，除讓古物「回娘家」，更希望在這個特別日子讓學生了解感恩與惜福。

米倉國小百年校慶12月10日舉行，校慶前會籌備歷史文物展。（編輯：李明宗）1110709