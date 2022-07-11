防非洲豬瘟 農委會擬建廚餘共同蒸煮示範場

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）COVID-19疫情期間，許多肉品透過郵包進入台灣，農委會主委陳吉仲今天說，為防止非洲豬瘟病毒透過郵包進入台灣、再從家戶廚餘進入養豬場，將規劃共同蒸煮廚餘措施。

非洲豬瘟疫情持續在亞洲傳播，根據資料，已經有16個亞洲國家發生非洲豬瘟疫情，包含中國、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、尼泊爾等。

為了防範非洲豬瘟病毒，農委會原規劃7月禁止家戶廚餘進入養豬場，但因各界意見不同至今仍未推動，但已在規劃家戶廚餘共同蒸煮措施，預計年底前建立示範場。

陳吉仲今天接受媒體聯訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，有許多來自非洲豬瘟疫區的肉品透過郵包、快遞等進入國內，而根據統計資料，從中國郵包檢出有非洲豬瘟陽性病毒的比例也相當高。

陳吉仲說，非法進口的豬肉製品可能帶有非洲豬瘟病毒，病毒可能透過家戶廚餘進入養豬場，目前全台共有6000多戶養豬戶，產值高達上千億，病毒一旦入侵極度危害產業，因此農委會才會要求進入養豬場的廚餘必須蒸煮。

陳吉仲強調，廚餘只要經過高溫90度蒸煮超過一小時就屬於安全，但仍擔心會有少數人不符合規定，因此農委會正規劃推動廚餘共同蒸煮、再送到養豬場。

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農委會副主委黃金城告訴中央社記者，現在全台約有400多場的養豬戶在用廚餘養豬，但仍擔憂有風險，因此目前規劃年底前可以先建立共同蒸煮示範場，後續視情況讓全台400多戶養豬場都能加入。

黃金城指出，目前規劃先在屏東、台中、苗栗、桃園這4個養豬場比例多的縣市試辦，可能方式包含輔導廢棄養豬場轉型，或者是另外找空地建立共同蒸煮中心等，避免家戶廚餘在各別養豬場自行蒸煮的風險。（編輯：管中維）1110711