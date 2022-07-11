東海培育AI人才 導入特斯拉敏捷式智慧製造課程

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）東海大學111學年度推出光點計畫，由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院跨域合作打造特斯拉敏捷式「智慧製造」等課程，培育AI製造人才。

東海大學今天發布新聞稿指出，東海大學與校友組織大渡山學會，3年前推動「AI計畫」，「大渡山-東海AI中心」即聯合經濟部成立「板金國家隊」帶動製造業向上升級為「智慧製造」。

校長張國恩表示，台灣製造業已是全球智慧製造趨勢的縮影，東海大學位於中部科學園區、精密製造園區以及工業區的核心地帶，將結合校友、企業的資源，提供全額獎學金，規劃跨域學習、出口導向的「光點計畫」。

由資工系、工工系、電機系，以及雲創學院共同規劃的「智慧製造課程」，並成立「智慧製造班」導入特斯拉敏捷式「智慧製造」等次世代智慧製造等創新課程。

「大渡山-東海AI中心」主任羅文聰表示，AI計畫累積了產業需求與連結 ，研發成果已具體落地幫助近20家製造業轉型升級，並獲得經濟部價創2.0計畫獎勵，以擴大幫助產業升級的能量。

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羅文聰說，本次光點計畫智慧製造班最具亮點的課程，就是雲創學院設計兩門前瞻的跨域出口課程，包括強調虛實對應的「網宇（CPS）數位雙生」，以及特斯拉汽車生產引進的破壞式創新「敏捷製造（agile manufacturing）」。

敏捷式製造課程是基於AI計畫積累的產業連結基礎，以產業升級與人才培育雙螺旋的創新方法，以學生為中心，透過與業界協同合作，為台灣製造業培育人才，創造新機會。東海大學將甄選出15人進入「智慧製造班」，每人每年提供新台幣12萬元的獎學金，並帶動企業雙向合作。（編輯：謝雅竹）1110711