大型柴油車汰舊換新補助便民 業者盼延長申請期限

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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署為減輕COVID-19疫情影響大型柴油車汰舊換新補助，以新車契約簽訂日代替發照日，申請期限至今年底。業者則認同補助辦法，但希望能將申請期限展延至明年中、甚至明年底。

行政院環境保護署「大型柴油車汰舊換新補助辦法」，自民國110年12月11日起，依車型、噸數、期別汰舊可獲新台幣1.2萬元至15萬元不等的補助，原訂補助最遲申請日為今年12月10日。

環保署表示，考量今年COVID-19疫情持續，大型柴油車製造廠或代理商無法如期交車領牌，影響車主申請汰舊換新補助時效，日前預告修正草案，延長補助申請方式。

根據草案，補助對象為1至3期的大型柴油車，申請補助期限至今年12月31日止；原辦法是依新車發照日作為補助基準日，修正為若新車來不及交車，則可以先提供車輛買賣契約書，並以契約書簽訂日期為基準。

環保署今天針對草案召開修法研商會，業者認同補助對汰舊幫助很大，並提出申請補助的期限能延期半年至1年的要求。

首都客運表示，今年疫情影響相當嚴重，公司營收下降，資金調度困難，所以購買新車的計畫延後，雖然有心汰換舊車，但財務計畫不是今天想買、明天就能買。

台北市汽車代理商業同業公會表示，商務車的換車旺季大概是第一季、第二季，若公司預估第二季營運良好、需要換車就會提前下訂，因此希望將申請報備底限延到明年6月30日。

國光客運表示，由於需要汰舊車輛數多，訂金每台車約1至3成不等，因疫情營運受到挑戰，簽約不敢一次簽太多，也支持期限往明年中、明年底展延。

環保署回覆，經了解最近國外交車的狀況好轉，晶片短缺的狀況也紓緩；本辦法的立意是優先汰除老舊高污染的車輛，會擔心一延再延讓原本想汰舊的人改變心意、繼續開舊車。

環保署表示，為協助汰舊，空污基金已經支出百億，去年還和其他基金借錢，擔心再延一年可能無法負擔；但也理解業者的憂慮，會再一併考量，也希望大家能體諒。（編輯：張芷瑄）1110712