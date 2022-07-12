人用抗生素治犬貓 農委會、衛福部19日議定

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會今天表示，有關42種人用抗生素用於犬貓等非經濟動物，農委會與衛福部雙邊次長會議預計19日召開討論，會議進行若順利，定案的品項數將簽呈農委會主委後儘速公告上路。

人用藥品供犬貓等非經濟動物使用的制度健全化，攸關性命救治。其中人用抗生素是否開放給犬貓等非經濟動物使用議題，持續受到各界關注，農委會也召開過記者會，由主委陳吉仲允諾會全力推進。

農委會防檢局、衛福部食藥署與疾管署陸續在立委的安排下進行討論，最近雙邊有共識的人用抗生素開放給犬貓等非經濟動物使用品項數為42項。

農委會副主委黃金城今天接受中央社記者電話訪問指出，19日將與衛福部次長薛瑞元召開內部會議討論這42個品項作為暫行品項，有關農委會防檢局未來將採認台北市獸醫師公會的使用指引，相關內容，衛福部曾表示希望做調整的也已修改，樂見會議順利敲定。

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他並說，作業程序上，待雙邊敲定後，防檢局將簽呈送農委會主委陳吉仲批准，就會儘速公告上路，目前防檢局建議的42項，大部分都是第一、二級抗生素，也包含眼、耳、鼻等外用的抗生素。

黃金城補充，抗生素是殺菌用，但因動物用抗生素經濟規模不如人用，使得藥廠不積極申請動物用抗生素藥證，品項少造成動物使用抗生素後抗藥性問題容易發生，所以必須導入人用抗生素救治犬貓等非經濟動物，人用抗生素持續有新藥推出，未來持續滾動式檢討准用於動物，避免犬貓等寵物發生抗藥性，獲得更妥善救治。（編輯：張芷瑄）1110712