教團指最強門神兼職17校 吳清基：多數為義務職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北12日電）高教工會今天表示，前教育部長吳清基退休後，跨足17所大專兼職，是教育史上最強門神；吳清基澄清，多數是義務職、未領酬勞，呼籲尊重大學自主辦學空間。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，根據教育部統計，目前私立大專仍有近600名退休後卻同時領月退休金與私校專任教師以上薪俸的「雙薪教授」，而高教工會進一步整理更發現，前教育部長吳清基是台灣教育行政史上最強大的「門神」。

高教工會指出，在教育部擔任部長、次長、司長等職務逾10年的吳清基，2012年退休後仍退而不休，跨足17所大專兼職，不但身兼台灣教育大學系統總校長達10年，還擔任6所私校的董事、4所大學的講座教授，以及台塑公司的獨立董事、國家政策研究基金會（國民黨智庫）的董事。

高教工會認為，吳清基打破一般人對單純「雙薪教授」或政府機關退休再任「門神」的貧乏想像，更以身作則示範何謂「時間管理大師」，這種「門神傳統」讓人擔心會對台灣高教環境與體制產生破壞與傷害，呼籲教育部制定最嚴厲的旋轉門條款並溯及既往，杜絕類似門神的可能性。

吳清基則發布聲明稿澄清，自己雖擔任台灣教育大學系統總校長，但是義務職，未支領任何待遇，每年還募款上千萬元給偏鄉弱勢學童；至於在6所學校擔任董事，是因學校遭遇校務發展困難，請求教育專業協助，他也未支領任何酬勞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於擔任4所大學講座教授，吳清基表示，除了在淡江大學到校上課、指導研究生論文、主持研究專案及會議、出版著作發表論文，學校有給予薪資酬勞外，擔任其他各校的講座教授，都未支領任何酬勞，完全是義務職；至於在私人企業擔任獨董，與教育職涯發展應無直接利害關係；另高教工會質疑他擔任國民黨智庫董事，是不正確的，他目前在國民黨智庫並未有任何活動參與。

吳清基認為，大法官已做出解釋，軍公教人員退休後的雙薪問題並不違憲，教育部也做了因應處理；至於私立大專會選擇退休教育人員任職，應有其考量的利基，呼籲高教工會尊重大學自治、自主辦學的發展空間。（編輯：張芷瑄）1110712