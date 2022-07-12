退休官員任大專門神 教育部：謹守利益迴避

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（中央社記者陳至中台北12日電）高教工會今天召開記者會，質疑前教育部長吳清基退休後，跨足17所大專兼職，是教育史上最強門神。教育部表示，競爭型經費由委員會評審，過程謹守利益迴避原則。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，目前私立大專仍有近600名同時領月退休金與私校專任教師以上薪俸的「雙薪教授」，其中前教育部長吳清基身兼台灣教育大學系統總校長達10年，還擔任6所私校的董事、4所大學的講座教授，以及台塑公司的獨立董事、國家政策研究基金會董事。

高教工會認為這種「門神傳統」對台灣高教環境與體制產生破壞，呼籲教育部制定最嚴厲的旋轉門條款並溯及既往。

被高教工會點名的吳清基，今天稍早發布聲明稿澄清，他雖擔任台灣教育大學系統總校長，但是義務職，未支領任何待遇，每年還募款新台幣上千萬元給偏鄉弱勢學童；至於在6所學校擔任董事，是因學校遭遇校務發展困難，請求教育專業協助，他也未支領任何酬勞。

教育部也在稍晚以文字回應媒體，私校進用有豐富行政、教學資歷的退休人員，主要是傳承經驗，推動校務和學術發展，與原任職務「難謂有直接關係」。

教育部指出，各項競爭型計畫的審查，都有嚴謹且客觀的機制，由學者專家組成委員會評審，過程謹守利益迴避原則，也有相關內控機制把關，可受社會大眾檢視，不會偏袒特定學校。

退休公教轉任私校領「雙薪」，歷來備受教育團體批評，教育部曾規定這類人員再任私校時，支領薪酬超過基本工資，就應停發月退休金，但後續被司法院釋字第781至第783號解釋宣告違憲。

教育部表示，仍會積極透過相關措施，例如限制私校使用教育部獎補助款支付薪資，以降低退休人員再任私校的情形。（編輯：陳清芳）1110712